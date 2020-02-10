Rusya'dan S-400 anlaşması: Türkiye ile görüşmeler sürüyor

Rus basınına konuşan Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Miheyev, “Bu zor bir konu. Her şey üzerinde çalışma aşamasında. Görüşmeler yapılıyor” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeni bir parti S-400 daha satın alabileceğini ifade etmişti. Borisov, “Böyle bir ihtimal var” demişti.