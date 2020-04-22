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  3. Rusya: Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz

Rusya: Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz

Rusya: Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, petrol fiyatlarına ilişkin, "Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın fiyat düşüşüyle ilgili önlem planlarının sorulması üzerine Peskov, "Beklemek gerekiyor. Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil. Ancak durumu bir gün veya hafta üzerinden değil, uzun vadeli değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.


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