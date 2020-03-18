Rus tur operatörü: Türkiye güvenli

Birliğin internet sitesinde yer alan listede gidilebilecek ülkeler arasında Türkiye de sayıldı. Buna göre, uçuş yasağı bulunmayan ya da hükümetin gidilmemesini tavsiye ettiği ülkeler arasında yer almayan tatil destinasyonları Vietnam, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Küba, Maldivler, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Türkiye ve Sri Lanka şeklinde sıralanıyor.