Rus enerji şirketi Gazprom en büyük pazarlarından Türkiye'yi kaybediyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Rus enerji şirketi Gazprom en büyük pazarı Türkiye'yi kaybediyor. Kaynak çeşitliliği politikası uygulayan Ankara'nın, inşa ettiği iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alım terminali ve Kardeniz ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği petrol arama çalışmaları da bunu destekliyor.

AA'nın Rus Kommersant gazetesine dayandırdığı, "Türk pazarının süresi doldu" başlıklı haberde, Gazprom'un Türkiye'ye gaz ihracatının bu yıl 8-9 milyar metreküpe düşerek 90'lı yıllardan bu yana en düşük seviyeye gerileyebileceği ifade edildi.

Petrole endeksli Gazprom fiyatlarının Türk şirketleri açısından cazibesini kaybetmesinde etkili olduğu belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDI

Rus gazının yüksek fiyatlı olmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki uçak krizinin ardından kaynak çeşitliliği politikası uygulayan Türkiye, inşa ettiği iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alım terminaliyle de bu politikasını destekliyor.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR KOZ

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezerviyle Rusya ile yapılacak doğal gaz müzakerelerinde yeni bir koz elde ettiğinin de altı çizildi.