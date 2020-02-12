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  3. 'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20

'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20

'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20

Türkiye'nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi'ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:

· Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO

· İlkay Gürpınar – TBWA CCO

· Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü

· Ozan Özüm ÖZBEY – Alametifarika Kreatif Direktörü

· Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü

· Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:

Redbull, So Chic, Danone, Tada, Morhipo, Redeer, Fujifilm Instax, Gittigidiyor, Shake Shack, Pernigotti, Sek, Pınar, Indomie.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : www.rpzistanbul.com

Biletler Biletino’da!


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