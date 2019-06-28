Riskli yapılar can yakmadan yıkılacak

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Kentsel dönüşümde yaşanan tıkanmalar ve riskli yapılar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini de kapsayan kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milyonlarca insanın beklediği yeni düzenlemeyi anlattı. Teklife konu olan tüm değişikliklerin sahada yapılan gözlemler ve vatandaşla yapılan istişareler sonucunda belirlendiğini söyleyen Kurum, “Bilhassa 2B, Kentsel Dönüşüm, Tapu ve İmar Barışı gibi konularda vatandaşımızın, belediyelerimizin yaşadığı mağduriyet ve problemleri çözen, kapsamlı bir düzenleme oldu. Bu kapsamlı düzenlememiz; şehircilik ve planlama alanında ideale ulaşabilmek için, mevcut yapıların muhtemel afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmeleri ve dönüşüm uygulamalarının daha verimli yapılabilmesi için son derece kritik bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Geçtiğimiz aylarda Kartal’da yıkılan binayla birlikte gündemden düşmeyen riskli bölgelere ilişkin düzenlemeyle başlayan Bakan Kurum, bu bölgelerde uygulamaların bakanlıkça re’sen yapılacağını belirterek, bunun devrim niteliğinde bir düzenleme olduğunu belirtti. Kurum, “Maalesef ülkemizde, yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu yani çok acil hareket edilmesi gereken yerler var. Çöken veya zeminin kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski olan yapıların bulunduğu alanlara dair köklü bir çözüm getiriyoruz. Can kaybı tehlikesi olan bu tip alanlarda dönüşüm uygulamalarımızı maliklerin ve ilgililerinin muvafakati aranmaksızın Bakanlığımızca re'sen yapacağız. Bu alanlarda daha önce imzalanan sözleşmeler de feshedilecek” dedi.

DEĞERİ DÜŞMEYECEK

Kurum, "Ayrıca riskli bölgelerdeki dönüşüm faaliyetlerini vatandaşın mülkiyet hakkını ve taşınmazının değerini de koruyarak gerçekleştireceğiz. Kimseye taşınmazının değerinin altında bir taşınmaz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Çevre Bakanı Kurum, Meclis'e sunulan kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Metruk yapılar kalkıyor

“Ülkemizde çok büyük miktarda yapılaşmamış parsellerimiz var. Buralarda vatandaşımızın faydasına ve trafik sorununa çözüm olması için, bu bölgelerin açık otopark olarak işletilebilmesine ilişkin düzenlememizi yaptık” diyen Bakan Kurum ayrıca; genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların da sahiplerince ortadan kaldırılmasının sağlanacağını, bunun sağlanamadığı durumlarda da tehlikenin giderilmesine yönelik işlerin belediye veya valilikçe re’sen gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hiçbir proje yarım kalmayacak

Bugüne kadar 1.2 milyon konutun dönüşüme girdiğini ancak bu sayının artırlması gerektiğini ifade eden Kurum, düzenlemeyi şöyle anlattı: "Maliklerin anlaşma sağlamasından sonra bir yıl içinde yapım işine başlanılmadığı durumlar olabiliyor. Veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır inşaata devam edilmiyor. Bu durumlarda, bundan böyle sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınabilecek. Belirtilen durumlarının varlığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde müteahhide 30 gün süre vereceğiz. İşe başlamasını veya devam etmesini isteyeceğiz. Buna uymazsa, imzalanmış olan sözleşmeler re’sen feshedilecek. Yapılan kira ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek." Kurum, kentsel dönüşümde yıllık 300 bin konut hedefi koyduklarını, bunun 50 binini devlet eliyle yapacaklarını söyledi.

Tarım arazilerinde ek başvuru süresi

Bakan Kurum, “Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışında; tarımsal amaçlı kullanılan ve mücavir alan dışında bulunan tarım arazileri, rayiç bedelin yarısı üzerinden satılıyor. Mücavir alanda kalan arazilerin de rayiç bedelin yarısı üzerinden satışını sağlayacağız. Ayrıca başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatacağız. Bu imkandan 125 bin vatandaşımızın yararlanacak” dedi.

Müteahhidin borcu vatandaşı etkilemez?

Teklifteki bir maddenin de müteahhidin borcundan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşları rahatlatacağını belirten Bakan Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı: “Müteahhidin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamayacağını düzenleyerek vatandaşlarımızı koruyor ve mağduriyetleri önlüyoruz."

2/B'de mağduriyet bitiyor

2/B'DE kayıtlı malik ve kullanıcı çakışması yaşandığına dikkat çeken Kurum, “Bu vatandaşlarımızın; 31 Aralık 2020'ye kadar başvurmaları halinde, eş değer 2/B arazisi vererek mağduriyetlerini gideriyoruz” diye konuştu.

Tekrar arsa bedeli yok

İmar Barışı’nda 30 Haziran’ın son tarih olduğunu ve 10 milyon 250 bin vatandaşın bu süreçten faydalandığını hatırlatan Bakan Kurum, daha önce arsa bedeli ödeyenlerden tekrar arsa satış bedeli alınmayacağına dikkat çekti.

Şerhler projeye engel değil

Dönüşüm uygulamalarında, yapıların sicilindeki hak ve şerhlerin yıkılmasından sonra da devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Bunlar dönüşüm kapsamında tapuda yapılacak işlemler için engel teşkil etmiyor. Projenin yapılmasına da engel değil" dedi.