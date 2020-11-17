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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: İstihdam teşviki ve borç yapılandırması başlıyor
17 Kasım 2020 Salı 10:01 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: İstihdam teşviki ve borç yapılandırması başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: İstihdam teşviki ve borç yapılandırması başlıyor
DHA

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayımlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.

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