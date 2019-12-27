Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9412
  • 6,608
  • 287.657
  • 113653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Reel kesim güveninde aralıkta 1.6 puan artış

Reel kesim güveninde aralıkta 1.6 puan artış

Reel kesim güveninde aralıkta 1.6 puan artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre reel kesim güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre 1.6 puan artarak 102 seviyesinden 103.6’ya yükseldi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmeler özetle şöyle: 

• Üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentiler sürdü.

• İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi. 

• Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasıyla gelecek 3 aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. 

• Geleceğe yönelik satış fiyatı artış beklentileri de güçlenerek devam etti.

• 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, 1.1 puan azalarak yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİK BEKLENTİ GÜÇLENDİ

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.8’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71.9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12.3’e geriledi.


'Zeynep Bastık açık ara önde'
Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Dizi aşkı gerçek mi oldu?

Altın Fiyatları Ne Kadar? 26 Aralık Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Lamborghini'den 3D yazıcı ile Aventador üreten baba ve oğula unutulmaz sürpriz

2020 Asgari ücret net brüt miktarları ne kadar?