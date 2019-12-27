Reel kesim güveninde aralıkta 1.6 puan artış

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmeler özetle şöyle:

• Üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentiler sürdü.

• İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

• Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasıyla gelecek 3 aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

• Geleceğe yönelik satış fiyatı artış beklentileri de güçlenerek devam etti.

• 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, 1.1 puan azalarak yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİK BEKLENTİ GÜÇLENDİ

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.8’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71.9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12.3’e geriledi.