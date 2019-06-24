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  3. Reel kesim güven endeksi haziranda 3.6 puan arttı

Reel kesim güven endeksi haziranda 3.6 puan arttı

Reel kesim güven endeksi haziranda 3.6 puan arttı

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) haziran ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artışla 102.5 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artışla 99.6 puana yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda sektörel güven endeksleri hizmette 85.4´e, perakendede 93.2´ye ve inşaatta 50.4´e yükseldi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100´den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100´den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK´e göre, Haziran ayında hizmet sektöründe geçen aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8.6, yüzde 8.0 ve yüzde 6.2 artarak 81.6, 79.1 ve 95.6 düzeylerine yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe Haziran´da geçen aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 4.2 artışla 82.1 ve 91.3 düzeylerine ulaşırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 2.4 düşüşle 106.3 düzeyine indi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre inşaat sektöründe geçen aya göre toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 3.9 artışla 63.6´ya yükselirken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 2.8 düşüşle 37.3´e geriledi.

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