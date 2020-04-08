Rapor parası sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası nasıl alınır? E-devlet rapor parası sorgulama ekranı..

Rapor parası sorgulama hakkında detaylı almak isteyen kişiler yoğun olarak "Rapor parası sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Rapor parası miktarı ayakta ve yatakta tedavi değişiklik gösteriyor. Rapor parası nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen bu para 2020 yılı aylık miktarı 1.373 TL olarak düzenlendi.

RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parasının T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulaması hem e- devlet üzerinden hem de PTT veznelerinden yapılabilmektedir. Ancak e- devlet sisteminin kullanılması sırasında kişilerin e- devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekecektir. Şifre kullanmadan, sadece T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceğiniz herhangi bir platform bulunmamaktadır. E-devlet üzerinden işlemleri yürütürken de yapmanız gereken, öncelikle şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak olmalıdır. Ardından sağ üst kısımda bulunan bölüme iş göremezlik raporu yazmanız gerekir. Burada açılan bölgeden sigorta türünüzü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece T.C. kimlik numaranızı kullanarak yapmak istediğiniz sorgulamalar için PTT veznelerini kullanmanız yeterli olacaktır. Sadece kimlikle yapacağınız sorgulamalar için numara almanız ve sorgulama yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli olur.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parası işvereninin raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinden PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan en geç ay içinde alınması şartı konuluyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor.

RAPOR PARASI NE KADAR?

2020 yılı için rapor ücretleri, raporun alınma nedenine göre değişiklik gösterecektir. Bu kapsamda hastalık durumunda alınacak rapor için hastanede istirahat sağlandı ise, rapor parası aylık 1.373 TL olarak hesaplanacaktır. Eğer kişi ayakta tedavi aldı ise miktar 1.831 TL olarak belirlenir. İş kazasında tüm rapora ödeme alınır. İş kazası nedeni ile yapılan rapor bildirilerinde yatarak tedavi durumunda 1.451 TL para ödenir. Ayakta tedavilerde ise rapor parası 1.962 TL’dir.

2020 yılında belirlenen rapor parası miktarı, günlük en az 65.40 TL olacaktır. Bu miktar, ayakta tedaviler için geçerlidir. Yatarak tedavilerde alınacak rapor parasının miktarı en düşük 49.05 TL olacaktır. Bunun yanında üst sınırlar, kişilerin aldıkları brüt maaşa göre değişiklik göstermektedir.