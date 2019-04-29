Ramazan paketi 2019: A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour Ramazan paketleri neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvime göre on bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs itibari ile idrak edilecek. Yaklaşan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve Ramazan için hazırlıklar yapılıyor. Ramazan ayında kumpanya paketlerinden faydalanmak isteyenler marketlerin Ramazan paketlerini araştırıyorlar. Her yıl yoğun ilgi gören Ramazan paketlerine bu yılda ilgi büyük. Ramazan paketi 2019 fiyatı ne kadar? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour Ramazan paketleri neler? İşte tüm merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor.

RAMAZAN PAKETİ 2019 FİYATLARI!

Ramazan paketi 2019 fiyatları markete ve paketin içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2019:

ŞOK Ramazan paketi 49,90 TL'den satışa çıkarıldı.

ŞOK Ramazan paketi içeriği şöyle;

Tukaş Domates Salçası 410 gr

Deren Filiz Çayı 500 gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 lt

Piyale Un 1000 gr

Piyale Kakaolu Puding 150 gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 gr

Piyale Burgu Makarna 500 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 gr

Altınküp Küp Şeker 1000 gr 1000 gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 400 gr

A101 RAMAZAN PAKETİ 2019:

A101 Ramazan paketi henüz açıklanmadı. A101 Ramazan paketi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

BİM RAMAZAN PAKETİ 2019:

Ramazan ayı ürünlerinin geldiği BİM'de henüz Ramazan paketi açıklanmadı. Ramazan paketinin içeriği belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2019:

Migros'ta bol çeşitli Ramazan paketleri bulunuyor. Migros Ramazan lezzet paketi, Ramazan bereket paketi ve Ramazan ziyafet paketi olarak 3 farklı paket hazırladı. Ramazan lezzet paketi 64,90 TL'den, Ramazan bereket paketi 36,90 TL'den, ve Ramazan ziyafet paketi ise 89,90 TL'den satışa çıkarıldı.

Ramazan Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Ramazan Bereket Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg

Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Veronelli Kalem Makarna 500 G

Veronelli Spaghetti Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Tukaş Ahududu Reçeli 380 G

Anavarza Çiçek Balı 220 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Billur Tuz İşlenmiş İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Hisar Kahve Türk Kahvesi 100 G

Pakmaya Güllü Puding 85 G

Arbella İrmik 500 G

Kral Cinbaba 140 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

Coca-Cola Zero 1 L

Sprite 1 L

Fusetea Soğuk Çay Şeftali 1 L

CARREFOUR RAMAZAN PAKETİ 2019:

Carrefour Ramazan için dört farklı paket hazırladı. Carrefour klasik Ramazan kolisi 37,90 TL'den, Carrefour süper Ramazan kolisi 64,90 TL'den, Carrefour mega Ramazan kolisi 82,90 TL'den, Carrefour lüks Ramazan kolisi ise 119,90 TL'den satışa çıkarıldı.

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1

Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Lipton D.Karadeniz Çay 500 Gr 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1

Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1

Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1

Kenton Sakızlı Muhallebi 150 Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1

Yedigün Portakal 1 Lt 1

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi İçeriği:

Duru Haşlanmış Nohut 400 Gr 1

Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1

Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Ofçay Harman 500 Gr 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Torku Küp Şeker 750 Gr 1

Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1

Tarım Kredi İnce Uzun Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1

Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1

Tukaş Bezelye 830 Gr 1

Cem Zeytin 200 Gr 1

Torku Helva 200 Gr 1

Torku Çik. Krema 180 Gr 1

Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr 1

Pepsı Twıst 1 Lt 1

Çamlıca Gazoz 1 Lt 1

Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:

Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt 1

Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Ofçay Harman 500 Gr 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Torku Toz Şeker 1 Kg 1

Torku Küp Şeker 750 Gr 1

Tukaş Domates Salçası 410 Gr 1

Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 2

Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı 1

Tukaş Bezelye 830 Gr 1

Tarım Kredi Nohut 1 Kg 1

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 Gr 1

Torku Helva 200 Gr 1

Torku Çik. Krema 180 Gr 1

Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1

Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr 1

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Çamlıca Gazoz 1 Lt 1

Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1

Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:

Yudum Ayçiçek Yağı 1Lt 1

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 500 Ml Yumuşak Lezzet 1

Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg 1

Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg 1

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg 1

Tarım Kredi Nohut 1 Kg 1

Tarım Kredi Un 1 Kg 1

Torku Toz Şeker 1 Kg 1

Torku Küp Şeker 750 Gr 1

Tat Domates Salçası 830 Gr 1

Ankara Burgu Makarna 500 Gr 2

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 1

Bizim Mutfak Bakliyatlı Maş Çorbası 54 Gr 1

Bizim Bulyon 6'Lı 1

Tukaş Bezelye 830 Gr 1

Lipton.D.Karadeniz Dem.Poşet 48 Li 2

Mb Siyah Zeytin Elit 400G (351-380) 1

Torku Helva 200 Gr 1

Ülker Çokokrem 350 Gr 1

Hisar Türk Kahvesi 100 Gr 1

Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr 1

Filiz İrmik 500 Gr 1

Pakmaya Güllü Puding 85 Gr 1

Billur Tuz 750 Gr 1

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 Gr 1

Dardanel Ton 160 Gr 1

Sarıkız Sade Maden Suyu 200 Ml Cam 1

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 Ml Cam 1

Uludağ Ramazan Şerbeti 1Lt Pet 1

Doğanay Şekersiz Limonata 1 Lt Pet 1

Çamlıca Gazoz 1 Lt 1

Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet 1

Coca Cola Şekersiz 1 Lt 1