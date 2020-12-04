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04 Aralık 2020 Cuma 23:29 | Son Güncelleme:

PTT'de aracısız para transferi hizmeti

PTT'de aracısız para transferi hizmeti

EFT sistemine katılan PTT'den diğer bankalara, başka bankalardan da PTTBank hesaplarına para gönderilebilecek.

Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi’ne katılıan PTT, EFT hizmeti vermeye başladı. Şirketin 0807 banka koduyla Merkez Bankası EFT Sistemi’ne katılımı için gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlandı. EFT hizmetiyle artık PTT’den diğer bankaların IBAN, hesap veya kredi kartı numaralarına, diğer bankalardan ise PTTBank hesaplarına aracısız para transfer işlemi yapılabiliyor.

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