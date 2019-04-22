PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler? sorularının yanıtları araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısa adı ile PTT, 2019 yılı içerisinde KPSS'siz 55 bin personel alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından memur olmak isteyen vatandaşlar gözlerini PTT personel alımı son dakika heberlerine çevirdiler. 2018 yılında toplam 45 bin çalışanı olan PTT'nin bu yıl 55 bin personel alımını ne zaman yapacağı merak ediliyor. PTT personel alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personel alımları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

-Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

-Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

-Sağlık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

-Emekli olmamak,

-Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

-Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

PTT PERSONEL ALIMI 2019 KADROLARI NELER?

-Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

-Tekniker

-Mühendis

-PTT Uzman Yardımcısı

-Avukat

-Postacı

-Mimar

-PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

-PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

-PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

-Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT HAKKINDA

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.