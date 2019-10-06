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  3. PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı 2019 şartları nedir?

PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı 2019 şartları nedir?

PTT personel alımı başvuruları başladı mı" PTT personel alımı 2019 şartları nedir"

PTT personel alımı başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT 55 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. Binlerce memur adayının PTT memur alım duyurusunu ve başvuru şartlarını bekliyor. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti. PTT personel alımı başvuruları başladı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

 

PTT personel alımı başvuruları başladı mı? sorusu memur olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. PTT ilanları her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi görüyor. 2019 yılında yapılacak PTT personel alımının , 2018 yılında yapılan alımda eksik kalan kadroların da eklenmesi ile birlikte yapılacağı bildirilmişti. Gözler 2019 PTT personel alımı başvurularında. PTT personel alımı başladı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

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PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 

PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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