PTT personel alımı başvuru şartları nedir? 2019 PTT memur alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

PTT 55 bin memur alımının ne zaman yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 2018 yılında personel sayısını 45 bine ulaştıran PTT, belirlenen süreç içerisinde 55 bin memur daha alarak kadrosunu genişletmeyi planlıyor. Birçok göreve yeni personel alımı gerçekleştirilecekken, 6 ilde açılması planlanan PTTPAL1100 nakit merkezleri için de personel alımı gerçekleştirilecek. PTT 55 bin memur alımı hakkındaki her şeye haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları size açıklayacağız.

PTT İÇİN 55 BİN PERSONEL ALINACAK

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

PTTPAL 2018 yılı Haziran ayında kurulmuştur ve "her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmeti" vermektedir.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı.

Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.

PTTPAL 1100 MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde;

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.