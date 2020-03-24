Evden emekli maaşı nasıl ödenecek? PTT 65 yaş üstü emekli maaşları nereden alınacak?

65 yaş üstü emekli maaşları eve teslim mi edilecek? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları PTT'den emekli maaşlarını alan yasaklanmıştı. Maaşların nasıl alınacağı hakkında resmi açıklama geldi. Ödemeler konusunda kolaylık sağlanan yeni uygulama hakkında detaylar haberde.

PTT EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ALINACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Emekli maaşlarını nasıl alacaklarını düşünen vatandaşa resmi bir açıklama geldi. Maaşını PTT'den alan kişiler e-devlet üzerinden yapacakları başvuru ile paraları evlerine kadar ulaştırılacak.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

E-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.