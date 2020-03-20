Promosyonlar hesaba otomatik yatacak

Ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağı açıklandı. Maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutuluyor.

ÇİFTÇİYE YENİ SÜRE



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Dane Zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru 30 Nisan 2020’ye, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020’ye, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteklemeleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020’ye uzatıldı” dedi.