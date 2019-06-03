Poşet kullanımı yüzde 300 düştü

Yelda GÖKDAĞ

Plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler işe yaradı. 440 olan yıllık poşet kullanımı düzenlemelerin ardından 110’a düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hedeflerinin bu sayıyı kişi başı 40 adede kadar düşürmek olduğunu kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yöneltilen soru önergesine yanıt verdi. Kurum TBMM’ye gönderdiği yazıda, plastik poşet kullanımına ilişkin gelinen son aşamayı aktardı. Türkiye’de plastik poşet üretim miktarının yıl bazında 30-35 milyar adet civarında olduğunu belirten Bakan Kurum, ortalama ağırlığında 200 bin ton üretime karşılık geldiğini kaydetti.

'DEPOZİTO' İLE ATIK AYRIŞIMI

Kurum, “Atık projeleri ekseninde 2021 yılında “depozito” uygulamasına geçilecek. Böylece katı atık ayrışımı kaynağında gerçekleştirilmiş olacak. Depozito uygulaması; cam, plastik, kağıt, metal ürünlerin hepsinde uygulanacak. Şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerin atılacağı geri dönüşüm kutuları ve geri dönüşümünden de kontör yükleme uygulamaları yaygınlaştıracak.