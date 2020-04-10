POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Bakan Soylu duyurdu!

POMEM sınav sonuçları tüm adaylar tarafından heyecanla ve ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Bakan Süleyman Soylu, POMEM sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7.000 aday asıl olarak alınacak. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında POMEM hakkında yöneltilen sorularu yanıtladı. Süleyman Soylu POMEM sonuçlarının 15 gün içerisinden açıklancağını belirtti.

Bakan Soylu, POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir" ifadelerini kullandı. "POMEM yaş sınırı artacak mı?" sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

POMEM SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

BAKAN SOYLU: "BOY SINIRINI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Soylu, "Boy sınırı 1.67'nin altına indirilecek mi?" sorusuna ise, "Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" yanıtını verdi.