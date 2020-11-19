Politika faizi nedir, ne demek? Politika faizi düşer ya da artarsa ne olur?

Politika faizi hakkında son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı sonrası faiz kararı belirlenecek. PPK toplantıları sırasında; ücret, istihdam, arz ve talep dengesi, enflasyon beklentileri dikkate alınacak. Peki, Politika faizi nedir? Politika faizi artar ya da azalırsa ne olur?

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faizidir. Merkez bankası ile bankalar arasında gerçekleşen fon oluşturma işlemlerinin temelidir. Bir başka açıdan; piyasaların merkez bankasından bir haftalık borç alma maliyetidir.

TCMB, politika faizi ile bankaların repo taleplerini karşılar. Bankalar ellerindeki tahvil ve bono gibi menkul kıymetleri teminat göstererek, TCMB’den para alırlar. Bu parayı ise repo ederler.

Bankalar böylece kendilerine fon oluştururlar. TCMB ise bankaların talebine bir haftalık repo faizi uygular. Politika faizi, en basit şekliyle bu işe yarayan bir araçtır.

Repo; bankalar tarafından belli bir faiz oranı ile belli bir dönem sonunda geri satın alma taahhüdüyle menkul kıymetlerin satılması işlemidir.



POLİTİKA FAİZİ ARTARSA NE OLUR?

TCMB politika faizini artırırsa; borç alacak bankalar, daha yüksek faiz ödeyecek demektir. Bunun sonucunda kredi ve mevduat faizleri yükselecektir.

Yüksek faiz sonucunda bankalar, merkez bankasından daha az fon satın alacaktır. Bu nedenle kredi toplam miktarı azalacaktır. Dolayısıyla ekonomik durgunluğa neden olabilecektir.

Ek olarak; politika faizinin yükselmesiyle birlikte döviz kurlarında düşüş görülecektir.

POLİTİKA FAİZİ DÜŞERSE NE OLUR?

Politika faizinin düşmesiyle birlikte bankalar, TCMB’den daha düşük faizle borç alacaktır. Yani daha fazla para talebinde bulunabilecektir.

Bankaların para talebini artırması, kredi toplam tutarını yükseltir. Buna bağlı olarak ekonomik canlanma meydana gelir.

Bankalar düşük faizli fon aldığı için maliyetleri de düşecektir. Bu, kredi mevduat faizlerine yansıyarak, düşüşüne neden olacaktır. Döviz kuru ise yükselecektir.