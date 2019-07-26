Politika faizi nedir? Merkez Bankası'ndan politika faizi açıklaması..

“Politika faizi nedir?” sorusu Merkez Bankası tarafından yapılan faiz kararı açıklamasının ardından araştırılıyor. Merkez Bankası temmuz ayı için yaptığı açıklamada, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermiştir.” dedi. Politika faizi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, Merkez Bankaları tarafından belirlenen, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı anlamına gelmektedir. Merkez Bankaları bu faiz oranı üzerinden bankaların repo taleplerini karşılar. Bankalar ellerindeki tahvil ve bonoları teminat verip Merkez Bankalarından para alarak repo yaparlar. Böylece kendilerine fon oluşturmuş olurlar.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak piyasalarda bankalara ödünç para vermekte veya bankalardan ödünç para alabilmektedir. Merkez Bankası, faiz oranlarını piyasaları etkilemek amacıyla belirlemektedir.

Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınmaktadır.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır.

1 Haziran 2018 tarihinden itibaren para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanacağı açıklanmış, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olmuştur. Ayrıca,

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine,

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına, borç verme faiz oranının ise gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanmasına karar verilmiştir.