Polis Akademisi 400 bekçi alımı yapıyor! Bekçi alımı başvuru şartları 2020 nedir?
Bekçi alımı ile ilgili resmi duyuruyu Polis Akademisi yaptı. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 bekçi alımı yapılacak. Peki, Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
İstanbul’da görevlendirilecek 400 bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi resmi internet sitesinde “www.pa.edu.tr “ yer alan bilgiye göre İstanbul’da görev alacak 400 bekçi alımı başvuruları başlıyor. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında ”www.pa.edu.tr “adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.
POLİS AKADEMİSİ 400 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre 400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını “ www.pa.edu.tr “ sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak yapabilecek.
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçi alımı şartları ile ilgili 2020 yılı için henüz resmi bir açıklama ya da kılavuz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın alımlarında adaylardan 17 maddelik şart istenmişti. İşte o şartlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
- Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
- Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
- Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
- Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
- Memuriyet engeli bulunmamak,
- Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
- Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,