Polis Akademisi 400 bekçi alımı yapıyor! Bekçi alımı başvuru şartları 2020 nedir?

İstanbul’da görevlendirilecek 400 bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi resmi internet sitesinde “www.pa.edu.tr “ yer alan bilgiye göre İstanbul’da görev alacak 400 bekçi alımı başvuruları başlıyor. Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında ”www.pa.edu.tr “adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.



POLİS AKADEMİSİ 400 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre 400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül tarihinde başlayacak ve 2 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını “ www.pa.edu.tr “ sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak yapabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı şartları ile ilgili 2020 yılı için henüz resmi bir açıklama ya da kılavuz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın alımlarında adaylardan 17 maddelik şart istenmişti. İşte o şartlar: