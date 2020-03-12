Piyasalarda oynaklık arttı

Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasıyla güne başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarıyla gün içinde yüzde 2’ye varan artış yaşadı. Ancak öğleden sonra borsa yüzde 2’ye yaklaşan kayıp yaşayarak 100 bin puanın altına indi. Borsa günü ise yüzde 0.1 kayıpla 100 bin 966 puandan kapattı.

GIDA VE SAĞLIK HİSSELERİ UÇTU



Borsada işlem gören gıda, perakende, ilaç ve sağlık sektörü hisselerinde ise yüzde 5-19 aralığında artışlar yaşandı. Yaşanan artışta marketlerde boşalan rafları etkili oldu. Öte yandan dolar 6,20 seviyelerine kadar çıkarken Euro 7 lirayı geçti. Dünya borsalarının yönünü de koronavirüse ilişkin açıklanan paketler ve yeni gelişmeler belirledi. Asya borsaları Hindistan hariç ekside kapandı. Petrol ise dün yüzde 4 düşerek 35 dolar seviyesine indi. Bu arada FED’den sonra İngiltere merkez Bankası da 50 baz puanlık acil faiz indirimi yaptı.