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  3. Piyasalar teşviklerin etkisiyle toparlanıyor

Piyasalar teşviklerin etkisiyle toparlanıyor

Piyasalar teşviklerin etkisiyle toparlanıyor

Küresel piyasalar, hükümetlerin koronavirüse karşı ekonomiyi destekleme paketleriyle toparlandı.

ABD’de S&P 500 yüzde 0.47 ve Nasdaq endeksi yüzde 2.3 değer kazandı. Stoxx Europe 600 Endeksi açılışta yüzde 4.8 yükselirken, İtalya’da FTSE MIB Endeksi yüzde 3.7, Fransa’da CAC 40 yüzde 6, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 4.6, Almanya’da DAX Endeksi yüzde 6’nın üzerinde yükselişte. BIST 100 endeksi de, dün açılışta yüzde 2.37 yükselirken, haftayı 0.70 yükselişle kapattı.


Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

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