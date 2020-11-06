Piyasalar sonuca odaklandı, dolar euro rekor kırdı

Demokrat aday Joe Biden’ın önde gittiği ancak belirsizliğin sürdüğü ABD seçimlerinin gölgesinde dolar 2.5 yılın en düşük seviyelerinden çıkış yaparken dolar/TL kuru 8.57’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD seçimlerinden önce kur 8.54 seviyesinin üzerini görmüştü. Aynı şekilde euro/TL de rekor seviyelere yükselerek, 10.17’yi gördü. Ardından kur bir miktar gevşedi. Borsa ise yükselişini sürdürdü.

GRAM ALTIN ZİRVEYE ÇIKTI



Diğer taraftan küresel piyasalarda altının onsu yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görürken, gram altın da 530 TL’yi aşarak rekor tazeledi.