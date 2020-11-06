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06 Kasım 2020 Cuma 23:11 | Son Güncelleme:

Piyasalar sonuca odaklandı, dolar euro rekor kırdı

Piyasalar sonuca odaklandı, dolar euro rekor kırdı

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışının takibini sürdürürken, kesin sonuçlara odaklanıldı.

Demokrat aday Joe Biden’ın önde gittiği ancak belirsizliğin sürdüğü ABD seçimlerinin gölgesinde dolar 2.5 yılın en düşük seviyelerinden çıkış yaparken dolar/TL kuru 8.57’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD seçimlerinden önce kur 8.54 seviyesinin üzerini görmüştü. Aynı şekilde euro/TL de rekor seviyelere yükselerek, 10.17’yi gördü. Ardından kur bir miktar gevşedi. Borsa ise yükselişini sürdürdü.

GRAM ALTIN ZİRVEYE ÇIKTI

Diğer taraftan küresel piyasalarda altının onsu yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görürken, gram altın da 530 TL’yi aşarak rekor tazeledi. 

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