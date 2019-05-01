Pide fiyatı %12 arttı, ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin, “İstanbul’da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir’de 300 gramlık pide 2.5 liradan satılacak” dedi. Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, “Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil” ifadelerini kullandı.

KİLOSU 8.5 TL’Yİ GEÇEMEZ

Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 7.3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 seviyesindeki artışla bu sene için azami 8.5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktardı. Kocaeli ve Bursa’da da 300 gramlık pidenin 2.5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, “Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak” diye konuştu. Balcı, “Ülke genelinde İstanbul da dahil olmak üzere ekmekte fiyat artışı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıklar yüksek artışları engelledi

Fiyatları belirlerken özveri gösterdiklerinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar olmasa ham maddemiz un ve diğer girdilerdeki artışlarla bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmeğe 3 yılda yüzde 25’lik bir artış söz konusu."