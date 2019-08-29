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Philip Morris'ten Türk girişimcilere destek

Philip Morris'ten Türk girişimcilere destek

Yerli girişimlerle yakın çalışan ve Türkiye’deki start-up ekosisteminin gelişimine destek veren firmalardan biri olan Philip Morris Sabancı’nın genel müdürü Filiz Yavuz Diren, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Diren, şöyle konuştu: “Dijital dönüşüm sürecinde, yenilikçi çözümleriyle öne çıkan start-up’larla çalışıyoruz. Örneğin; yaklaşık 110 bin bayimizin kullandığı dijital ticari platformlarımızın geliştirilmesi için 10 farklı start-up’la işbirliği yaptık ve onlarla birlikte yeni projelere imza atıyoruz.”

START-UP YARIŞMASI  

Bu kapsamda İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirildi. Diren, “Philip Morris International’ın girişimci start-up şirketleri desteklemek için kurduğu girişim sermayesi şirketi PM Equity Partner (PMEP), Türkiye’de bir yarışma düzenledi. 10 finalist, start-up yarışmasında iş modellerini ve fikirlerini anlatma fırsatı yakaladı” dedi.

Bütçesi 150 milyon dolar

150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan PMEP’nin, dünyada 11 firmaya yatırım yaptığını belirten Diren, şöyle devam etti: “Yerli girişimci firmaları geliştirmek kurumsal stratejimizin önemli bir parçası. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Start-up’ların desteklenmesi, yatırımcı açısından her zaman cazip olan ülkemizin, global yarışta öne çıkmasını sağlayacak.”

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