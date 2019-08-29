Philip Morris'ten Türk girişimcilere destek

Diren, şöyle konuştu: “Dijital dönüşüm sürecinde, yenilikçi çözümleriyle öne çıkan start-up’larla çalışıyoruz. Örneğin; yaklaşık 110 bin bayimizin kullandığı dijital ticari platformlarımızın geliştirilmesi için 10 farklı start-up’la işbirliği yaptık ve onlarla birlikte yeni projelere imza atıyoruz.”

START-UP YARIŞMASI

Bu kapsamda İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirildi. Diren, “Philip Morris International’ın girişimci start-up şirketleri desteklemek için kurduğu girişim sermayesi şirketi PM Equity Partner (PMEP), Türkiye’de bir yarışma düzenledi. 10 finalist, start-up yarışmasında iş modellerini ve fikirlerini anlatma fırsatı yakaladı” dedi.

Bütçesi 150 milyon dolar

150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan PMEP’nin, dünyada 11 firmaya yatırım yaptığını belirten Diren, şöyle devam etti: “Yerli girişimci firmaları geliştirmek kurumsal stratejimizin önemli bir parçası. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Start-up’ların desteklenmesi, yatırımcı açısından her zaman cazip olan ülkemizin, global yarışta öne çıkmasını sağlayacak.”