Petroldeki kriz Türkiye'ye yarayacak: Büyük indirim yolda

ABD, Kanada, Katar, BAE, Avustralya gibi ülkelerin doğal gaz üretiminde gaza basmasıyla son 2 yılda fiyatlar yüzde 60’a yakın düşerken AB ülkeleri ise Rusya ile müzakere ederek hem fiyatların petrole endekslenmesinden kurtuldular hem de yüzde 40'lara varan indirim aldılar. Öte yandan Türkiye ise Avrupa'da neredeyse tek indirim almayan ülke konumununda bulunuyor. Ancak petrolde yaşanan yüzde 30'luk tarihi düşüş Türkiye için büyük indirimin de kapısını aralayacak. Çünkü Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gazın fiyatı halen petrol fiyatları üzerinden belirleniyor.

Avusturya'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş gerçekleşti.

Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bilek güreşinin ardından Suudiler'in nisan ayı kontratlarında 8 dolarlık düşüş yapması ile 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları piyasaları da alt üst etti.

Fiyatlardaki rekor düşüşün en fazla Suudi Arabistan, Rusya ve Amerika'da ciddi kayıplara yol açması beklenirken petrol ithalatçısı ülkeler için ise ciddi indirimlerin kapısı aralanacak.

Türkiye'de ilk etapta iç piyasada kullanılan akaryakıt fiyatlarına yansıyacak düşüş doğal gaz tarafındada büyük indirimleri gündeme getirecek.

İNDİRİM ALMAYAN TEK ÜLKEYİZ!

Türkiye, Avrupa’da uzun süreli kontrat anlaşması olan ve Rusya’dan doğal gaz indirimi almayan neredeyse tek ülke konumunda. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan’a sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiğini açıkladı.

(Yeni Şafak)