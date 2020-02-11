Petrolde milli hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (pemt’20) Toplantısı’nda, Türkiye’nin petrol arama ve üretimindeki çalışmalarına yerli teknolojiyi de dahil ederek petrol tarihinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Milli tedarikçilere, sanayicilere ve girişimcilere güvenmek gerektiğini ifade eden Dönmez, “Hep birlikte petrolde milli dönüşümü başlatıyoruz. Petrolde millileşme atağına hep birlikte adım atıyoruz” diye konuştu.

SON 20 YILIN ÜRETİM REKORU

Türkiye’nin petrol üretimi açısından 2019’un altın yıl olduğunu kaydeden Dönmez, “2019’da son 30 yılın en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bir taraftan 24 kuleyle 121 kuyuda kara sondajı yaparken, diğer taraftan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle 5 deniz sondaj işlemini de başarıyla tamamladık. TPAO, 2019’da yurtiçi günlük 50 bin varil petrol üretimiyle son 20 yılın yurtiçi üretim rekorunu kırdı. Yurtiçi ve yurtdışı toplam petrol üretiminde ise günlük 150 bin varilin üzerine çıkarak tarihin en yüksek günlük petrol üretimine ulaşmış olduk” dedi.

Bakan Dönmez, Ara Güler’in 1960-70’li yıllarda petrol sahalarında çektiği fotoğrafların da aralarında bulunduğu fotoğraf sergisini gezdi.

YERLİLEŞTİRME ORANINI ÜÇE KATLADIK

Bakan Fatih Dönmez, “2018’de 19 adet yerlileştirmeyle 16 milyon 680 bin liralık bir kâr elde ettik. 2019’da ise 32 adet yerlileştirmeyle 35 milyon 350 bin liralık kazanca, kâra ulaşmış olduk. Milli üreticimize de bu şekilde destek olurken, cari açığın kapanmasına da omuz verdik. TPAO’nun 2019’da gerçekleştirdiği ihalelerde yüzde 13,7 yerlileştirme sağlandı. Böylece, 2018’deki yerlileştirme oranını neredeyse üç kat artırdık” ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ, KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL

Türkiye’nin açık denizlerdeki teknik kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Dönmez, “Biz yolumuza devam edeceğiz ve varsa mutlaka bulacağız. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecektir. Tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, yerli ve milliliğe dayanıyor. Hiçbir ülkenin kaynağında gözümüz yok ancak kim bizim haklarımızı gasp etmeye kalkarsa, cevabını da en iyi şekilde alır. Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil” ifadelerini kullandı. Dönmez, “Millileşme hikayemizin en önemli kilometre taşları da tüm dünyanın nazar-ı dikkatini celbeden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz oldu” dedi.