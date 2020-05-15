Pazartesi bankalar açık mı 2020? Bankalar 18 Mayıs Pazartesi çalışıyor mu, kapalı mı?

Pazartesi bankalar açık mı 2020? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde toplamda 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması yarın itibariyle başlıyor. Bankalar 18 Mayıs Pazartesi çalışıyor mu? sorusunun yanıtı ise gündemde yerini aldı. Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Korona virüsü salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiliyle birleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması mevcut durumda 15 ili kapsayacak şekilde düzenlendi. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında nerelerin açık olacağı ise merak ediliyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 15 ilde, 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri açık olamayacak. 19 Mayıs Salı günü de Gençlik ve Spor Bayramı’ndan dolayı resmi tatil olduğu için tüm yurttaki banka şubeleri kapalı olacak.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bankaların çalışma saatleri de korona virüsü tedbirleri kapsamında değiştirilmiş ve saat aralığı kısaltılmıştı. Salgın sonrası normalleşme planlamasının uygulanmaya başladığı 11 Mayıs itibariyle ise banka çalışma saatleri yeniden güncellendi. Güncel çalışma saatleri listesi ise şu şekilde düzenlendi;

-Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00 - 17:00

-Halkbank çalışma saatleri: 09:00 - 17:00

-Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00 - 17:00

-Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00

-Garanti BBVA çalışma saatleri: 12:00 - 17:00

-Akbank çalışma saatleri: 12:00 – 17:00

-Yapı Kredi çalışma saatleri: 12:00 – 17:00

-QNB Finansbank çalışma saatleri: 12:00 – 17:00

-Denizbank çalışma saatleri: 12:00 - 17:00

-TEB çalışma saatleri: 12:00 – 17:00

-Şekerbank çalışma saatleri: 12:00 – 17:00

TBB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ise bankaların 15 ilde olacak şekilde 18 Mayıs Pazartesi günü kapalı olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Bakanlık kararı gereği 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Kısıtlama kapsamındaki 15 ilde yerleşik olan ve edimlerini yerine getirmek isteyen müşteriler, her türlü bankacılık işlemini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirebilecektir. Bankalara, bu müşterilerin edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılması istenmiştir.

15 il dışındaki şubelere çek ibrazında müşterilerin hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa ödemesi gerçekleştirilecek, hesapta karşılık yoksa hamil ile konuşularak ve hak kaybı olmadığı belirtilerek, 18 Mayıs tarihinde çek hakkında işlem yapılmayacaktır. Hamil tarafından 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü ibraz edilecek çekin ise hesapta bakiye olması halinde ödemesi yapılacak yoksa düzenlemelere göre işlemin gerçekleştirileceği bilgisi çek hamiline açıklanacaktır.

Bu açıklamaya rağmen çek hamili, 18 Mayıs'ta ibraz ettiği çekin karşılığı olmaması halinde buna dair şerh verilmesinde ısrar ettiği durumda, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre uygulama gerçekleştirilecektir. Bu durumda, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirimleri Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 811. maddesinde;

(1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 18 Mayıs 2020 tarihli "Sokağa Çıkma Kısıtlaması"na istinaden aldığı kararlar 2/2 mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723 üncü madde hükümleri burada da uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, son ibraz süresi 18 Mayıs 2020 olan çekler için bu madde kullanılabilecek olup, ibraz süresi son gün olmayan çekler için sorun bulunmamaktadır.

Öte yandan senetler ile ilgili olarak Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamada, vadesi 18 Mayıs 2020 tarihine rastlayan senetlerin protesto işlemlerinin 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Uygulamanın yukarıdaki kararlar çerçevesinde yapılması durumunda, alacaklıların ve borçluların durumu olumsuz etkilenmeyecektir. "