Pazarcılar ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Karaca, yaptığı açıklamada, ilk uygulamayı Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde başlattıklarını, salgın bitinceye kadar ülkede kurulan tüm pazarların giriş-çıkış noktalarında sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini kaydetti.