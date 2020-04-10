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Pazarcılar ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Pazarcılar ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, Kovid-19 sürecinde, Türkiye genelinde kurulan pazar yerlerinin giriş-çıkış noktalarında, ihtiyaç sahipleri için paketli sebze ve meyvelerin olduğu özel sergiler açmaya başladıklarını bildirdi.

Karaca, yaptığı açıklamada, ilk uygulamayı Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde başlattıklarını, salgın bitinceye kadar ülkede kurulan tüm pazarların giriş-çıkış noktalarında sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini kaydetti. 


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