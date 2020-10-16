Patentte lig atladık

Türkiye küresel patent liginde basamak atlayarak devlerin arasına girdi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen ‘Patentle Türkiye-2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’nın ödül törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin uluslararası patent başvurularının 2019 yılında yüzde 47 arttığını belirterek, “Bu artış, ülkemizdeki makine, ilaç, kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki yeni buluşlardan kaynaklandı. Böylece ilk defa dünyada 13’üncü sıraya yükseldik. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık” dedi.

BAŞVURU 20 KAT ARTTI



Türkiye’nin 18 yılda sınai mülkiyet alanında önemli başarılara imza attığını hatırlatan Varank,”Bu sürede, yıllık patent başvuru sayısı 20 kat, yerli patent tescil sayısı da 27 kat arttı. Marka başvurularında 2011 yılından beri Avrupa’da birinci sıradayız. Salgına rağmen 8 ayda patent, marka ve tasarım başvuruları geçen senenin üzerinde” diye konuştu.

REKABET AVANTAJI



Uluslararası patent korumasının, hedef pazarlarda önemli bir rekabet avantajı sağladığını belirten Varank, şunları söyledi: “Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin devler ligine girmiş oluyorsunuz, ülkenizde inovasyon yapma kabiliyetinin ne denli geliştiğini gösteriyorsunuz.”

İCAT ÇIKARMAKTAN VAZGEÇMEYİN



Varank, buluşların TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilen Uluslararası Buluş Fuarı’nda sergileneceğini ve gençlerin yabancı yatırımcılarla buluşmaları için fuarlara katılım desteği vereceklerini bildirdi. Gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Varank, şunları kaydetti: “Ücretsiz erişim sağlayabileceğiniz veri tabanlarından patent araştırması yapın. Özgün fikirlerinizi geliştirmeye odaklanın. İcat çıkarmaktan asla vazgeçmeyin. Sadece buluş geliştirmekle de yetinmeyin. Buluşlarınızı üretebileceğiniz şirketler kurmaya odaklanın.”