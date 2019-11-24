'Parlak fikirlerin cinsiyeti olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, teknolojiyi tasarlamanın sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktığını belirterek, “Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Umuyorum, tüm kurumlar, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelir. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur” dedi. Emine Erdoğan, Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi kapsamında düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni’ne katıldı.

DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRLER

Projeye katılan kadınları ‘gökyüzünde ışıldayan yıldızlar’ olarak tanımlayan Erdoğan, kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurguladı. Erdoğan, “Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyor. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz” dedi. Erdoğan, parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadığının altını çizdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, “Kadınlarımızın artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Aklın cinsiyeti olmaz, başarının cinsiyeti olmaz, ekonominin cinsiyeti olmaz” ifadelerini kullandı.

İÇİNİZDEN GELEN SESİ BASTIRMAYIN

emine Erdoğan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Genç hanımlar olarak kadın fıtratının size kattığı bilgeliğe güvenin. İçinizden gelen sesi bastırmayın. Bugün sarf edeceğiniz emekle insan hayatına yapacağınız katkılar, dünyanın bahçelerine hiç solmayacak bahar çiçekleri ekecek. Unutmayın ki teknoloji medeniyet yoluna yeni kilometreler eklemek için kullanılıyorsa bir nimettir. Onun kötülüğe ve insaniyetin çöküşüne hizmet etmesini engelleyecek vicdanla tasarlayacak olan da yine sizlersiniz.”

KADINLARA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, Geleceği Yazan Kadınlar’ın teknolojiyi üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Erkan “24 şehre çıkardığımız eğitimlerimiz için, 8 farklı ülkeden de katılım aldık. 179 saat eğitim alan 1579 arkadaşım bu programı tamamladı. Yolculuklarında onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Hangi sektör olursa olsun, teknoloji kullanılmazsa başarı sağlanamaz” dedi.

ETKİN GİRİŞİMCİLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, kadınların dijital dünyada yer alarak daha etkin girişimciler haline gelmesini önemsediklerine dikkat çekti.

TRT World Citizen ödülleri dağıtılacak

TRT’NİN 2017’de kurduğu sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen; bu yıl da alanında fark yaratan önemli çalışmalara imza atmış isimleri 2.TRT World Citizen Ödül Töreni’nde ağırlayacak. Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törende iş, siyaset ve kültür-sanat alanından önemli isimler bir araya gelecek.