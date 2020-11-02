Pandemide tüm zamanların aylık ihracat rekoru

İhracatçılar pandemiye rağmen rekorlarla dolu bir ekim ayını geride bıraktı. Türkiye’nin ihracatı ekimde yüzde 5.6 artarak 17 milyar 333 milyon dolara ulaştı. Bu rakam hem bu yılın hem de Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda ihracat ailesine katılan bin 742 yeni firma sayısı ile yıl başından bu yana aylık rekor kırıldı.

HIZLI TOPARLANACAĞIZ



İhracat ve ithalat rakamlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek duyuran Ticaret Bakanı Ruhsar, Kovid-19 salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurguladı. Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, “17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir” dedi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ARTIYOR



Pekcan, 3’üncü çeyrekte, 2’nci çeyreğe göre bir toparlanma süreciyle beraber ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu bildirdi. Pekcan “Ortaya çıkacak yeni dönemde Türkiye’nin küresel ticaretteki rolü çok daha güçlenecek” dedi.

KARŞILAMA ORANI REKORU



“İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 2020’nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır” diyen Bakan Pekcan ithalatın ise yüzde 8.5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

1.742 FİRMA İHRACATÇI OLDU



TİM Başkanı İsmail Gülle, Yeni Ekonomi Programı’nda ihracat hedefi olan 165,9 milyar doları yakalayacaklarını belirterek ekim ayında bin 742 firmanın ‘ihracata merhaba’ dediğini söyledi. Gülle 20 sektörün ihracatını artırdığını da belirtti.

SOLUNUM CİHAZINDA % 565 ARTIŞ



TİM Başkanı Gülle’nin verdiği bilgiye göre Kovid-19 ürünleri ihracatı, ekim ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; solunum cihazları yüzde 565, maske ve önlük yüzde 548, tanı kitleri yüzde 141, dezenfektan ihracatı ise yüzde 32 artış gösterdi. Ekim ayında, toplam Kovid-19 ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekimde en çok ihracat gerçekleştiren il 6 milyar 991 milyon dolarla İstanbul olurken en dikkat çekici artış ise yüzde 202 ile 12 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman oldu.

SUUDİ AMBARGOSUNUN ETKİSİ SINIRLI KALDI



1 Ekim’den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlayan Suudi Arabistan’ın bu kararının halkın üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı ortaya çıktı. Bu ülkeye ihracat ekimde bir önceki aya göre sadece 6 milyon dolar düştü. Bu ülkeye 9 aylık ihracat düşüşü yüzde 16.4 olurken ambargo kararına rağmen ekimde düşüş hızı yavaşladı. Ekimde bu ülkeye ihracat önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 12.1 düştü.