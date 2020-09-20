Pandemide tam gaz mesai: 43.677 yeni şirket kuruldu

Türkiye’de şirket kuruluşları, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşın bu yıl da hız kesmedi. 8 aylık dönemde 63 bin 309 şirket kurulurken, bunlardan yüzde 69’u salgının etkili olduğu mart-ağustos döneminde faaliyete geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre, ocak-ağustos döneminde ülkede kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 20.7 arttı.

TEMMUZDA REKOR KIRDI

Ocak-ağustos döneminde en fazla şirket kuruluşu 10 bin 202 ile temmuzda gerçekleşti. Bu ayı 9 bin 596 ile haziran ve 9 bin 352 ile ağustos izledi. Şirket sayısının en az olduğu ay ise 2 bin 813 ile nisan oldu. Kapanan şirket sayısı 8 ayda yıllık yüzde 11.8 yükseldi. Ocak-ağustos döneminde 81 ilde şirket kurulurken, bu sıralamada listenin başında İstanbul yer aldı.



SALGININ GÖLGESİNDE İŞBAŞI YAPTILAR



Salgının gölgesinde geçen 6 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul’da yüzde 1.9 artarak 16 bin 207 oldu. Kurulan şirket sayısı Ankara’da yüzde 8.6, İzmir’de yüzde 21.6, Antalya’da yüzde 11.8 ve Bursa’da yüzde 15.3 arttı. Mart-ağustos döneminde 75 şehirde kurulan şirket sayısı artarken, Nevşehir, Rize, Düzce, Bolu, Bartın ve Iğdır’da ise azaldı.

