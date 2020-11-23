"Pandemide sağlığımızı evimiz, evimizi ise sigorta koruyor"

Sonbaharın sona ermesiyle beraber tüm dünya pandemiyle ilk kış deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Vaka sayıları çoğu ülkede artış gösterirken, Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede önlemlerin sıkılaştığı görülüyor. Durum böyle olunca, evlerimiz hem kendimizin hem de ailemizin sağlığı için en güvenli alanlar konumuna geliyor. Evlerdeki güven ve huzurun anahtarı ise konut sigortası. Özellikle kış aylarında olağan risklerin yanı sıra pandemi riskine karşı da dikkatli olmak gerektiğini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, evlerin kış aylarında en korunaklı alan olduğunu söyledi. “Kış aylarına girerken en başta hijyen açısından yapılması gereken bazı bakımlar bulunuyor. Uzun zaman geçireceğimiz ve bu nedenle hayatımızda her zaman olduğundan daha fazla yer kaplayacak olan evlerimizi adeta bir saray haline getirmek bizim elimizde” şeklinde konuşan Erdoğan, “Evim Saray ürünümüzle sunduğumuz teminatların yanında verdiğimiz asistans hizmetleri yuva olarak gördüğümüz konutlarımızı tam anlamıyla kışa hazırlıyor. Bu yıl sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamak hepimizin önceliği, Ray Sigorta olarak da vatandaşlarımıza kendilerini güvende hissetmeleri konusunda yardımcı olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

DEPREME KARŞI SİGORTA ŞART



Türkiye’deki zorunlu deprem sigortası ve konut sigortası verilerine dikkat çeken Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Ülkemizde 17,7 milyon konut bulunurken, zorunlu deprem poliçesine sahip olanların sayısı 9,9 milyon seviyesinde kalıyor. Bu da %56,3’lük bir orana tekabül ediyor. Özel konut sigortasına baktığımızda ise bu oranın %20’lerde kaldığını görüyoruz. DASK poliçesi, deprem ya da deprem sonucunda meydana gelen zararlar nedeniyle binanızda oluşacak hasarları teminat altına alıyor. Bu teminat limiti de 2020 yılı itibarıyla bütün yapı tiplerinde azami olarak 240 bin lira. Ülkemizin hem ekonomik hem de toplumsal olarak depreme karşı daha dayanıklı hale gelmesinin en önemli basamaklarından birisi sigortalılık oranının artırılması” dedi.

REKLAM VE PAZARLAMA DALINDA ÖDÜL



Piyasadan farklılaşan ve ihtiyaca yönelik teminatlarla güçlendirdiği ürünleri müşteriye tanıtma ve pazarlama konusunda da tecrübesini gösteren Ray Sigorta’nın başarısı ödülleri toplamaya devam ediyor. Bu ödüllerden biri de şirket tarafından radyo platformunda gerçekleştirilen konut ve kasko sigortası kampanyasından geldi. Geçtiğimiz günlerde online olarak düzenlenen Felis Ödülleri Töreni’nde Ray Sigorta, Üretimde Ustalık ve Tasarım Bölümü’nden Dış Ses - Felis Başarı Ödülü’ne layık görüldü.