Paketler açıldı, borsalar yönünü yukarı çevirdi

ABD borsaları önceki gün yüzde 10 değer kaybederken dün FED ve diğer merkez bankalarının tarafından peş peşe açıklanan paketler sayesinde yüzde 5 yükseldi. Avrupa borsalarında da yüzde 4-7 aralığında artışlar yaşanırken Borsa İstanbul da günü yüzde 2.5 artışla kapattı. Borsada dün gün içinde bir ara yüzde 5’e varan artışları da gördü.

DEVRE KESİCİLER SÜREKLİ ÇALIŞTI

Dolar ise 6.30 lira seviyesinde işlem gördü. Bu arada Borsa İstanbul yönetimi, dün yeni devre kesiciyi devreye soktu. Devre kesici oynaklık yüzünden dün en az 400 kez çalıştı. Öte yandan küresel piyasalarda hisse senetlerinde bu hafta yaşanan kayıp 5 trilyon doları aştı.