Özel bankaların bahanesi kalmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) koronavirüs salgını nedeniyle bankaların ellerindeki kaynakları reel sektöre etkin şekilde kullandırmaları için düzenleme yaptı. Hükümetin aldığı tedbirler kapsamında kamu bankaları kaynaklarını reel sekröre açmış ancak özel bankalar bu konuda isteksiz davranmıştı. Yeni düzenlemeyle 1 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan bankaların Aktif Rasyosu formülü yeniden düzenlendi.

TAVSİYEYE UYULMADI

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben “Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak. Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek. Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak” dedi. 26 Mart’ta bankalara bir yazı yazarak bu dönemde vatandaşın kredi taleplerinin karşılanmasını istediklerini hatırlatan Akben “Aradan geçen üç haftalık dönemde, bu tavsiyeye uymayan bankalar olduğunu hem murakıplarımızın yerinde denetimleri hem de veri analizleri neticesinde tespit ettik. Geldiğimiz noktada, bankaların reel sektörün finansman ihtiyacını karşılamalarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede bu düzenlemeyi ilan ettik” ifadelerini kullandı

Parayı türev piyasalara aktarmışlar

Akben “Bankaların asli görevi topladıkları mevduatı kredi vererek reel ekonomiye aktarmaktır. Ancak bazı bankaların bunu yapmak yerine kaynaklarını para piyasaları ve yurt dışı türev piyasalarına yönlendirmeyi tercih ettiğini, bunun neticesinde reel sektörün kredi finansmanına erişimde zorlandığını bir süredir izliyoruz” diye konuştu.



Destek paketi esnafa güç kattı

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa destek olmak amacıyla hayata geçirilen paket, işletme sahiplerinin elini güçlendirdi. Şanlıurfa’da taş işlemeciliği yapan Mehmet Özdemir “Aldığım bu krediyi işlerimi büyütmek için kullanıyorum” derken Gaziantep’te çikolata satışı yapan Hakan İdiç ise “Kredi olmasaydı personelin ücretini ödeyememe gibi bir durum olacaktı” diye konuştu. Adıyaman’daki hırdavatçı Fatih Ebubekir Canpolat ise “İşlerimizde düşüş yaşadık. Sağ olsun devlet bankaları bu işe elini değil neredeyse gövdesini koydu” dedi. Adıyaman’daki nakliyeci Turabi Bayır ise kredi sayesinde yanındaki işçilere bin lira ödenek verdiğini anlattı. İzoset AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Cengiz “Aldığım kredi bizi ayakta tutacak” diye konuştu.

