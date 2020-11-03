OYAK'tan Çin'e fabrika

Toplamda 27 milyon dolarlık bir yatırımla, en yeni teknolojilerle kurulacak olan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 60 bin ton olacak. Büyüyen Çin pazarındaki talebi karşılamak için yapılan yatırım, Akdeniz Chemson’un küresel ölçekte pazar liderliğini güçlendirecek bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Son teknolojilerle donatılacak fabrika, altyapısı, nitelikli çalışanları ve üstün lojistik ağı ile inovasyona yönelik girişimlerde fark oluşturacak. Akdeniz Chemson, bu fabrika ile Çin’deki kalsiyum çinko stabilizatör sistemlerinin de öncüsü olacak.