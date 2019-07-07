ÖTV indirimi bitti mi? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2018 Kasım ayında başlayan ÖTV ve KDV indiriminde süre önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılmış, daha sonra gelen yoğun talep üzerine 30 Haziran'a ertelenmişti. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'da sona erdi. İndirimden devam etmek isteyenler ÖTV indirimi bitti mi? Yeni araba fiyatları ne kadar oldu? diye araştırıyor. İşte yanıtı...

ÖTV İNDİRİMİ BİTTİ Mİ?

ÖTV indirimi 30 Haziran tarihinde sona erdi. ÖTV'nin uzatılması yönünde resmi bir açıklama gelmedi. Uzatma yönünde resmi bir açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacak.

ÖTV'DEN SONRA YENİ ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sıfır otomobillerde ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte fiyatlarda güncellemeler yapıldı. Hurda indirimi yılbaşına kadar devam edecekken, buradaki miktar da 15 bin lira seviyesinde. Bu indirimlerin bitmesi sonrası bazı üreticiler fiyatlarını güncellemeyerek genel bir fiyat azaltma politikasına gitti. Güncellenen sıfır otomobil fiyatlarından bazıları şu şekilde:

- Volkswagen Polo 1.0 - 110.700 lira

- Citroen C3 Live 1.2 - 105.500 lira

- Toyota Yaris 1.0 - 100.500 lira

- Fiat Egea 1.4 Fire - 89.900 lira

- Renault Symbol 1.0 SCe - 84.900 lira

- Peugeot 301 Active 1.2 - 106.203 lira

- Opel Corsa Essentia - 98.400 lira

- Ford Fiesta 1.1 - 100.800 lira

- Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe - 84.900 lira

- Seat Ibiza 1.0 EcoTSI - 125.400 lira

- Skoda Fabia 1.0 - 96.253 lira