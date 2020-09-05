Otoyolun ikinci kesimi 29 Ekim'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki açılan ve Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu’nun güçlü Türkiye’nin önemli yapı taşlarından olduğunu belirterek, hedeflerinin katma değeri yüksek ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin gücüne güç katmak olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve her yıl ülkemize 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak otoyolumuzun 2. kesimini de 29 Ekim’de tamamlayıp, projemizi tam kapasiteyle vatandaşımızın hizmetinize sunmayı hedefliyoruz. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2.5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlarla çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye’yiz artık” dedi.

AKLLI ULAŞIM SİSTEMİ

Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla donatıldığını kaydederek, “Otoyol, kurulan sistem sayesinde tek bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Sistemle kaza ve trafik gibi durumlara göre operatör ve sürücüler uyarılıyor. Çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka sayesinde her aşama kontrol edilebiliyor. Otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı kurulumu yapılırken, 500 adet trafik sensörün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonun, 208 adet olay algılama kamerasının, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 adet dijital ortam sunucusunun kurulumu yapıldı” dedi.

Geçiş ücreti 48 lira oldu

Otoyoldaki geçiş ücretlerine de değinen Bakan Karaismailoğlu, “Otoyolun hizmete açılan 1. Kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi’nden girerek Ankara Şereflikoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek. Otoyolun 3. Kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan Gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın Gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25.5 TL olacak” ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca otoyolun Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı’na kadar 13 kilometrelik kesimin ise ücretsiz olarak vatandaşa hizmet verdiğini de bildirdi.