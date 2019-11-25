Otomotiv sektörü Ar-Ge'ye odaklanıyor 

Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lideri otomotiv sektörünün gelecek yol haritası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ev sahipliğinde düzenlenen “Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı”nda ele alındı. Çalıştayda ihracatta sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için hedef pazarlardan üretim teşviklerine, yeni yatırımlardan ihracat uygulamalarına kadar gerekli düzenlemeler ve politikalar konusunda değerlendirmeler ele alındı.

YOL HARİTASI ÖNEMLİ

Çalıştaya katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “Otomotiv sektörü ihracatımızda küresel ekonomik gelişmelerden kaynaklı bir gerileme söz konusu. Ama ithalatta da aynı şekilde düşüş var. Anlaşmasız Brexit halinde de en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv gelecek. Bakanlık olarak bunun için yapabileceklerimiz konusunda çalışıyoruz. Sektörümüz de kendi partnerleri açısından bu sürecin içinde olmalı. Çünkü bizim siyasi olarak ulaşamadığımız ticari noktalar olabiliyor. İş insanlarının açamayacağı kapı yok. Onların sürece dahil olmasıyla sorunlar aşılabilir. Bu çalıştayda sektörümüzün yol haritasıyla yapabileceklerimizi belirlemeliyiz. Daha fazla Ar-Ge ve katma değeri yüksek ürünlerle önümüzdeki dönemde daha sağlam ilerleyeceğimize inanıyoruz” dedi.

OTONOM ARAÇ YATIRIMLARINI TÜRKİYE’YE ÇEKMELİYİZ

Otomotiv endüstrisinde günümüzde yaşanan dönüşümün yeni tehdit ve fırsatları beraberinde getirdiğini de vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotiv endüstrisinde günümüzde yaşanan dönüşüm, 100 yıllık otomotiv tarihinde öne çıkmış ülkelerle diğer ülkeleri büyük oranda eşit konuma getiriyor. Bu bir fırsat. Otomotiv endüstrisinde fark yaratacak elektrikli ve otonom araç yatırımlarını Türkiye’ye çekmeliyiz” dedi.

YENİ ÜRÜNLER İHRACATTA NET BİR ARTIŞ YARATACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle de otomotivin ihracatın lokomotif sektörü olduğunu vurgulayarak “Otomotiv ana sanayiinde 8 Tasarım Merkezi, 24 Ar-Ge Merkezi bulunurken, tedarik sanayinde 128 tane Ar-Ge Merkezi, Otomotiv Tasarımı ve Mühendislik alanında ise 5 Ar-Ge Merkezi ve 2 Tasarım Merkezi faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerden çıkacak yeni patentlerle yeni ürünler geliştirip ihraç ettiğimizde, bunun katkısını ihracatta net bir artış olarak görürüz” diye konuştu.