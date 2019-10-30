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  3. Otomobilde dev evlilik hazırlığı! Yeni bir grup mu oluşuyor?

Otomobilde dev evlilik hazırlığı! Yeni bir grup mu oluşuyor?

Otomobilde dev evlilik hazırlığı! Yeni bir grup mu oluşuyor"

Otomobil dünyasında hareketlilik bitmiyor. Dün yaşanan bir gelişme az önce doğrulandı. Peugeot’un içinde olduğu PSA grubu, Fiat’ın içinde olduğu FCA ile birleşme görüşmeleri yaptığını resmi twitter hesabından duyurdu. Her iki grubun bir araya gelerek küresel bir lider yaratmak peşinde olduğu konuşuluyor.

TM Dijital Haber Merkezi

İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi FCA (Fiat,Crysler) ve Fransız otomobil üreticisi PSA (Peugeot, Citroen, Opel) birleşme konusunda görüşmelerini doğruladılar. Görüşme piyasalarda olumlu algılanırken, FCA’nın hisselerinde hızlı bir değer artışı yaşandı. FCA’nın geçtiğimiz aylarda Renault ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlanmıştı.

OTOMOBİLDE YENİ DÜZEN KURULUYOR

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu birleşenin 50 milyar dolarlık Atlantik ötesi dünya devi oluşturması bekleniyor. Mantık evliliğini çoktan satın alan otomotiv piyasaları, her iki grubun ürün gamının güçlü ve zayıf noktaların birbirini tamamladığı yorumu yapıyor. Ayrıca bu birleşme ile Fiat’ın ürün gamında, Peugeot’un ABD’ye açılmada avantaj elde etmesi bekleniyor.

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