Otomobil pazarı ekim ayında yüzde 90,9 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

AA'da yer alan habere göre, otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.

Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.

Pazar, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 14 büyüdü.

VERGİ VE GÖVDE TİPİNE GÖRE SATIŞ DAĞILIMI

Ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri yüze 29,6 payla SUV ve yüzde 23,6 payla da hatchback otomobiller takip ettib

YAKIT TÜRÜNE GÖRE SATIŞLAR

2020'nin ekim ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre ,benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 pay, otogazlı otomobil satışları da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay aldı.

Ayrıca, 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre ise 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 74,6 artarak yüzde 94,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 24,7 artışla yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da 9,3 yükselişle yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

YIL SONU PAZAR TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi, yüzde 76,5 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,2 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,1 ile pick-up ve yüzde 5,2 ile minibüs takip etti.

Öte yandan, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı tahmini ise 700-750 bin adet aralığından 725-775 bin adet aralığına yükseltildi.