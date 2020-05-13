Otellere izole oda

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı 132 maddelik rehberden sonra Sağlık Bakanlığı da konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi hazırladı. Rehbere göre otellerde uygulanacak bazı prosedürler şöyle:

• Tesislerde konaklayanlar arasında Kovid-19 ile uyumlu şikayetleri olanlar hemen en yakın sağlık birimine yönlendirilecek. Bu kişi ile ile aynı odayı paylaşanlar ise eğer refakatçi olmazlarsa otel odalarında izole edilmeleri sağlanacak.

• Kovid-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılmalı ve odanın boş tutulması sağlanmalı, sonrasında detaylı şekilde su ve deterjanla temizlendikten sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınmalı.

• Misafirin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek ve ürünler 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.

• Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak.

• Odalardaki klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımları yapılacak.

• Otellerde bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

• Otel çalışanlarına başta hijyenin sağlanması olmak üzere tedbirlere ilişkin eğitim verilecek.