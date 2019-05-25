Ortadoğulu ve İtalyanlar Bodrum'a direkt uçtu

Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılında 46 milyon 112 bin 592’ye ulaşırken, turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 12,3 arttı. 2019 yılında ise 50 bin yabancının tatilini Türkiye’de geçirmesi bekleniyor. Özellikle Türk Hava Yolları’nın yurtdışından koyduğu direkt uçak seferleriyle birlikte Ege’nin incisi Bodrum’a bu yıl 1.5 milyon turist geleceği tahmin ediliyor. Devre tatil sisteminin öncü gruplarından İsviçreli Hapimag’ın 16 ülkedeki 60 tesisinden biri olan Hapimag Sea Garden, Resort yerli yabancı pek çok turistin tercihi oldu.

2019, REKOR YILI OLACAK

Hapimag CEO’su Hassan Kadbi şunları kaydetti: “Avrupalı misafirlerimizin Bodrum’daki otelimize ilgisi artıyor. İtalya’dan Bodrum’a direkt uçuşların başlaması ve Lübnan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi Ortadoğu ülkelerinden Bodrum’a direkt uçuşların artması bunda etkili oldu. Bunun yanı sıra Çin, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan’dan önemli oranda misafir alıyoruz.” 2019’un Türk turizmi için yeni bir rekor yılı olacağına işaret eden Kadbi, “Türkiye’nin 50 milyon turist hedefini yakalaması zor olmayacak. Dünyadaki turist sayısının en az yüzde 10’unu Türkiye’ye çekmek gerekiyor. Bunun için de sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen politikaları hayata geçirmek lazım” dedi.

Turizm trendleri değişiyor

Dünyada turizm trendlerinin değişmeye başladığını ifade eden Kadbi, şunları kaydetti: “Tatil sezonu artık yıl geneline yayıldı. Bunda spor etkinliklerinin de büyük etkisi var. Biz de Hapimag Resort Sea Garden Bodrum olarak Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yöresel Türk lezzetlerini mutfağımıza taşıyarak yabancı misafirlerimizi Türk gastronomisiyle tanıştırıyoruz.”

16 ülkede 60 tesisi var

1963 yılında kurulun Hapimag, bugün Avrupa, ABD ve Kuzey Afrika kıtalarını kapsayan 16 ülkede 60 farklı tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Hapimag’in tüm dünyada 130 bin üyesi, 2 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Türkiye’de 25’inci yılını geride bırak Hapimag Grubu’nun Bodrum’daki tesisi Hapimag Sea Garden Resort ise kapasite olarak Ege Bölgesi’nin en büyük turizm tesisi konumunda yer alıyor. Tesis, 351 odalı tatil köyü ve 285 odalı otel bölünden oluşuyor.