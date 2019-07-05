Orta Asya'nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak

Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi inşa edecek.

İnşaatı tamamlandığında 215 metre yüksekliğinde olacak 50 katlı gökdelen, Türk Özgüven şirketi tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te inşa edilecek. Türk şirketi tarafından inşa edilecek projenin maliyeti 150 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

İnşaat tamamlandığında, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 201 metre yüksekliğindeki gökdeleni geride bırakarak, Orta Asya’nın en yüksek binası olacak.

Taşkent’in merkezinde kurulacak “Tashkent City” Uluslararası İş Merkezi bünyesinde kurulacak söz konusu projenin tanıtımı düzenlendi. Tanıtımda Özbekistan’ın Murad Buildings şirketinin yatırımıyla Türk Özgüven şirketi tarafından inşa edilecek proje hakkında bilgi verildi. İnşa edilecek proje ile ilgili detaylar ve tasarıların yer aldığı kısa bir film gösterildi.

Toplantıda konuşan Murad Buildings şirketi Başkanı Murad Nazarov, projenin hayata geçirilmesi için ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden 100’e yakın şirket ile iş görüşmeleri yaptıklarını kaydederek, bu görüşmelerin ardından, bu gökdelenin inşaatı için Türk Özgüven şirketini seçtiklerini belirtti. Nazarov, 1,5 hektarlık alana kurulacak projenin bir çok açıdan Özbekistan'da bir ilk olacağını ifade ederken, projenin tahmini tutarının 150 milyon dolar civarında olduğunu aktardı.

Özgüven şirketi kurucusu Özgür Onur Özgüven de, söz konusu projenin ata yurdu Özbekistan’ın tarihi ve mimarcılığı tarihi açısından öneminin farkında olduklarını kaydederek, Orta Asya’nın merkezinde, İpek Yolu’nun kalbinde, gelişen, büyüyen Özbekistan’a katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

215 METRE YÜKSEKLİĞİYLE ORTA ASYA'NIN EN YÜKSEK BİNASI OLACAK

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Özgüven, 4 ay önce başladıkları gökdelenin inşaat ve proje çalışmalarını yürüttüklerini ve şu anda projeyle ilgili zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, proje için Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden çok sayıda profesör, mühendis ve uzmanın da aralarında bulunduğu 500 kişinin bu proje için çalıştığını belirtti.

Özgüven, "Projemizin en belirgin özelliği Özbekistan’ın en yüksek yaşam alanı olacak olmasıdır. 215 metreyi aşacak bina, inşaat bittiğinde Orta Asya’nın en yüksek yaşam alanlarından olacak. Mimari görünümü ve dünyada eşine az rastlanacak özellikleriyle benzersiz olacak. İpek Yolu’nun çatısına Özbekistan bayrağını gururla dikeceğimizi ilan etmek istiyoruz." dedi.

Projenin temelinde 20 bin metreküp, tamamında da 170 bin metreküp beton kullacaklarını ve bu beton ile 80 metrekareli yaklaşık 5 bin dairenin yapılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Özgüven, projede kullanılacak 25 bin ton demirin toplam uzunluğunun ise Taşkent ile İstanbul arasındaki mesafenin iki katından fazla olan 7 bin 500 kilometreyi oluşturduğunu kaydetti.

İnşaatı tamamlandığında binanın toplam ağırlığının 500 bin tonu oluşturacağını dile getiren Özgüven, "Özbekistan’ın en yüksek, en ihtişamlı ve en donanımlı bina kompleksini hayata geçirmek için her gün çalışıyoruz" diye konuştu.

Özgüven ayrıca, rezidans, otel, iş merkezi, otopark ve diğer farklı görevleri görecek çok fonksiyonlu gökdelen inşaatı için yapı malzemeleri, kalıp, vinç, beton santrali ve beton ekipmanlarının Türkiye’den temin edeceklerini de sözlerine ekledi.

AA