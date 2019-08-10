Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Online İşlemler uygulaması ile ayrıcalıkların tadını çıkarın!

Online İşlemler uygulaması ile ayrıcalıkların tadını çıkarın!

Online İşlemler uygulaması ile ayrıcalıkların tadını çıkarın!

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirdiğimiz Türk Telekom Online İşlemler uygulamamız; yeni fonksiyonları, dijital kanala özel fırsatları, yenilenen kullanıcı dostu arayüzü ve basitleşen kullanıcı girişi ile Türk Telekom'un en çok ziyaret edilen kanalı konumunda bulunmaktadır.

Mobil, Evde İnternet ve Ev Telefonu işlemlerini tek uygulamada gerçekleştirebilme imkanı sunan Online İşlemler uygulamamız, içinde barındırdığı Lira Yükleme, Fatura Ödeme ve Paket satın alma gibi 100'den fazla işlem çeşidi ile müşterilerimize hizmet veriyor. Bugüne kadar toplamda 30 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşan uygulamamız, katıldığı uluslararası yarışmalarda da şimdiye kadar 10’dan fazla ödüle layık görüldü.

Gelişen teknoloji ile birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olan Türk Telekom Online İşlemler uygulamamız, sektöründe öncü olarak Siri ile Lira Gönderme, Yüz Tanıma Teknolojisi gibi yenilikleri kullanıcılarının hizmetine sunarak IOS platformunda 4,6 beğeni puanı ile Türkiye'deki telekomünikasyon sektöründe en çok beğenilen uygulama oldu.

Siz de Online İşlemler uygulamasına gelin ayrıcalıkların tadını çıkarın!

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan kontrolü Sinem'e bıraktı
Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a destek
'Gözyaşlarıma hakim olamıyorum' dedi, müjdeyi duyurdu
İlker Kaleli'ye Burçin Terzioğlu soruldu
Hercai'nin fanları baskına hazırlanıyor!
<p>Yeşil Zeytin Piyazı Tarifi: </p> <p>150 gr. yeşil zeytin<br /> 3 sap taze soğan<br /> Yarım

Yeşil Zeytin Piyazı Tarifi | Mutlu Kahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mangonun faydalarına inanamayacaksınız!

Bezelyenin bilmediğimiz 11 faydası!