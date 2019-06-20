Olimpik kızlar Tokyo yolunda

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Diyarbakırlı Meryem Bekmez 18 yaşında. Çocukluğunda Diyarbakır’ın merkezini bile görmemiş. 12 yaşında spora başlamış. Başlayış o başlayış. Arkasından sıra sıra şampiyonluklar gelmiş. Şimdi karış karış dünyayı dolaşıyor...

İlke Özyüksel Türkiye’yi modern pentatlonla tanışıran isim. İlk antrenmanını kot pantolonu ve annesinin spor ayakkabısıyla yapıyor. Sonra ilk girdiği yarışta Türkiye şampiyonu oluyor. Pentatlona yönelen İlke, bu alanda antrenör olmadığı için sporu bırakma noktasına geliyor ama yılmıyor, eğitim için Macaristan’a gidiyor. Orada o kadar başarılı oluyor ki federasyon başarılı olmaması için çalışmaya başlıyor. Ve ilke Türkiye’ye dönüyor. Deli gibi çalışıyor.

4 AY ÇALIŞTI, 2'NCİ OLDU

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyaları topluyor. İlke’nin hedefi Tokyo’da madalyasını alıp, yakın zamanda kaybettiği babasına ithaf etmek.

Yasemin Adar, spora, beden eğitimi öğretmeni olup, işe eşofmanla gidebilmek için başlamış. 4 aylık çalışmayla Türkiye ikincisi olmayı başarmış. 4 kez Avrupa Şampiyonu olan Yasemin, 2017’de de dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi oldu. Yasemin, erkek sporu olarak anılan güreş konusunda kadınlara rol modeli olabilmek için Tokyo’dan madalyayla dönmek istiyor.

Bu hikayeler, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek 8 başarılı kadın sporcudan üçüne ait. Türkiye’ye şampiyonluklara doyuran 8 kadının ortak özelliği yılmadan çalışmaları. Şimdi onların tek amacı Tokyo’dan olimpiyat madalyalarıyla dönerek, genç kızlara spora yönelmeleri konusunda ilham vermek, “Ben yaptım, siz de yapabilirisiniz” demek.

Hemcinslerime ihanet etmem

2 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman, “10 yıl boyunca çok engelle karşılaştım. Ama pes etseydim, bunları yaşayamayacaktım. Engeller karşısında umutsuzluğa düşersem hemcinslerime ihanet etmiş olurum” dedi.

ING’den destek

Güreşten jimnastiğe birçok alanda madalyaya sahip Türkiye’nin gururu sporcu kızları, Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda hızla ilerliyor. 8 kadın sporcu, Tokyo yolunda madalya hedefine doğdu yol alırken toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için de önemli bir destek aldılar. ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’yle 8 kadın sporcunun resmi sponsorluğunu üstlendi.

Kadınların yeri tribün değil

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, kadın rol modellerin desteklenmesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğini belirterek, “Onlar kadının yerinin tribün değil, saha olduğunu gösteriyor” dedi. TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da tüm projelerde cinsiyet eşitliğini gözettiklerini söyledi. Projede olimpiyatlara hazırlanan Tutya Yılmaz, Eda Tuğsuz, Yasemin Adar, İlke Özyüksel, Yasemin Anagöz, İrem Yaman, Meryem Bekmez, Nazlı Dönertaş yer aldı.