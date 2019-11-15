Okullar tatil oldu, 50 bin kişi yollara düştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması, turizm sektörünü de hareketlendirdi. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen dün 9 günlük tatile çıktı. Ara tatil döneminde şu ana kadar Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığı belirtiliyor.

ÜÇ BÖLGEYE AYRILMALI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sıcak hava nedeniyle sahillerin daha çok talep gördüğünü belirterek, Kapadokya, Pamukkale, Doğu ve Güneydoğu turlarının da ilgi gördüğünü söyledi. Önümüzdeki yıllarda ara tatil bilincinin daha artacağını belirten Ayık, Türkiye’nin üç bölgeye ayrılması, ara tatillerin de bölgelere göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kasım ve nisan aylarının tamamının tatil yapılabilecek hale getirilmesini beklediklerini belirten Ayık, “Avrupa ülkelerinde de bu şekilde uygulanıyor” dedi.

ZAMANLA İLGİ ARTACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, kış tatil döneminde daha çok kaplıca- termal ve kayak turizminin öne çıktığını anlatarak, “İlk ara tatil olması sebebiyle çok büyük hareket yok, ama zamanla oturacaktır ve insanlar buna göre tatillerini planlayacaktır” diye konuştu.

YILLARDIR BEKLİYORDUK

Ara tatilin sektör olarak uzun yıllardır talep ettikleri bir uygulama olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise şöyle konuştu: “Tatile çıkma ya da boş zamanı değerlendirme açısından bir fırsat doğuyor.”

ŞİMDİDEN NİSAN İÇİN DE TALEP GELMEYE BAŞLADI

Ara tatil döneminde şu ana kadar yaklaşık 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, nisandake ara tatil için de şimdiden taleplerin alınmaya başladığını açıkladı. Türkiye’nin bölgelere göre ayrılarak kasım ve nisan aylarının tamamının tatil ayı olmasını istediklerini belirten Atmaca, “Yetkililerden talebimiz, hem sezonu canlandırmak, hem de daha fazla tüketiciye ulaşmak için okulların bölgelere bölünerek kasım ve nisan ayının tamamına yayılması. Nisanda sezonu daha erken açacağız, kasımda da daha geç kapatacağız. Hem sezon başı, hem sezon olduğu içinde fiyatlarda çok daha ekonomik olacağından daha fazla tatilci yararlanabilir” dedi.

ÇOCUK KONSEPTLİ OTEL DOLDU

Belek'te çocuk konseptiyle öne çıkan The Land of Legends Theme Park’ın genel müdürü Çetin Pehlivan da, Belek bölgesinde ara tatil dönemi taleplerin yüksek olduğunu söyledi. Pehlivan, parkın hazır olduğunu ve ara tatil döneminde dolu olduklarını kaydetti.